Green pass, il momento rivelatore del governo Draghi

È andata bene, non ci sono stati blocchi, come dire, sistemici, ma solo i prevedibili episodi occasionali e limitati, con qualche rallentamento dell’attività lavorativa o dei trasporti (a Roma ha creato più danni un albero caduto sull’autostrada per Fiumicino). L’esame superato significa qualcosa per il governo e anche per la maggioranza. Mantenere, contro tante voci, anche minacciose, il proposito di consentire l’accesso ai luoghi comuni, compresi quelli lavorativi, solo se muniti di certificazione vaccinale o di tampone (pagato da chi lo usa), è stata una scelta che può caratterizzare questa stagione nel nome di Mario Draghi. È stato uno dei suoi momenti rivelatori. Anche se la frase “il governo va avanti” era stata detta più volte in passato e di fronte a piccoli e grandi tentativi di condizionamento politico, in questa occasione c’è stato qualcosa di più e di diverso, anche per la violenza vista in azione sabato scorso. Nei prossimi giorni ci saranno ricadute, certamente. Ma il vero punto è che l’azione del governo non appare limitata al mantenimento di un’impuntatura, ma potrebbe rilevarsi molto accorta. Perché la pandemia non è finita e, in zone non vicinissime ma neppure troppo lontane, sta rialzando la testa. I segnali di miglioramento continuano, ma è bene avere un controllo rafforzato, assieme alla piena ripresa del lavoro in presenza, proprio per evitare il rischio di ritorno dei contagi e di nuovi stop economici. E quella che viene criticata coma una unicità italiana potrebbe diventare, di nuovo, un modello per altri paesi europei. Ma lasciate stare se pensate, in tutto questo, di capire Trieste e cosa succede lì.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Fatto un bel pezzo di manovra economica, con il decreto fiscale. E approvate anche le misure che rendono più stringenti i controlli e più rigorose le norme per la sicurezza sul lavoro. E purtroppo ci sono anche oggi gravissimi episodi e vittime in quattro diverse città.

Fatto #2

La protesta anti green pass, finalmente non violenta, ha toccato varie città, con i soliti slogan tanto giganteschi quanto vuoti.

Fatto #3

Sergio Mattarella su ciò che deve cambiare nella magistratura (da un tweet del costituzionalista Carlo Fusaro).

Oggi in pillole