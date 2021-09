L'Unione europea vista dai capi di stato e la risposta di Lamorgese a Salvini

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

L’Ue vista dai capi di stato (sia quelli con poteri esecutivi, sia quelli che non ne hanno), si chiama gruppo Arraiolos quello che li riunisce con l’obiettivo di essere uniti per l’Europa. Ci interessa ora, questo punto di vista, anche per il modo in cui Sergio Mattarella ha saputo tenere l’Italia ancorata ai valori e all’operatività europea, anche quando il Parlamento sembrava soggetto a qualche sbandata sovranista. E ci interessa per capire cosa sarà della presidenza della Repubblica alla scadenza, ormai molto vicina, del suo mandato.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La Lega continua negli attacchi diretti alla ministra Luciana Lamorgese e continua a creare le condizioni per una strana convivenza in maggioranza tra sostenitori del governo e suoi oppositori. Il Pd ne fa uno strumento per trovare un posizionamento politico. In aula le risposte dalla ministra, anche alle obiezioni sulla condotta dei controlli durante il notorio rave sulle rive di un piccolo lago nel viterbese.

Fatto #2

Come sta l’Ue e perché la ripresa post-pandemia è un cambiamento storico.

Fatto #3

Accordo di grande rilievo per le condizioni di lavoro in Amazon Italia e per la gestione futura delle relazioni tra azienda e sindacati. Dopo le contestazioni sui metodi di controllo dei lavoratori e sull’imposizione di ritmi troppo pesanti si riparte dal riconoscimento del ruolo dei sindacati, per avviare relazioni industriali più distese e meno conflittuali. Lo riconosce anche il leader della Cgil Maurizio Landini. L’accordo italiano, centrato sulle relazioni industriali, fa parte di una serie mondiale di nuovi protocolli con cui Amazon sta migliorando il trattamento economico e le regole organizzative.

Oggi in pillole