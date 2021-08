Il G20 sull'Afghanistan dovrà dare una risposta sull'accoglienza dei profughi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mario Draghi avvia un G20 speciale per l'Afghanistan da dedicare esclusivamente alle persone in fuga o pronte a fuggire e alla loro accoglienza. La partita del potere locale è finita, quella della connessioni internazionali del nuovo regime è in buona parte avviata, con il ruolo crescente della Cina assieme agli storici legami con il Pakistan. Pet l'Europa e per i paesi non europei del G20 restano le vicende umane dei profughi, mentre alcune figure simboliche della resistenza culturale e dei diritti umani vengono messe in salvo. E le difficoltà per l'accesso all'aeroporto.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il dibattito mondiale sulla terza dose di vaccino. Mentre alcuni paesi corrono in avanti e già impostano la nuova fase di vaccinazione e l'organizzazione mondiale della sanità che invece consiglia di vaccinare più persone possibile nel mondo in tempi brevi per evitare nuove varianti. Le regioni che tendono al giallo ma resistono.

Fatto #2

Esagerare e strumentalizzare una vicenda come quella del rave nel viterbese, specialità meloniana.

Fatto #3

Roberto Gualtieri pubblica il suo programma per Roma. Un po' di eccessi ambiziosi, come la città dei 15 minuti (intesi come distanza massima per ciascun cittadino dalle destinazioni principali), e anche, però, qualcosa di concreto. Intanto, e ha a che fare con la campagna comunale, si fa sempre più intricata la corsa al seggio uninominale per la camera nel collegio di Primavalle, dove, tra candidature deboli o quasi impresentabili, a mancare è proprio un buon nome del centrosinistra.

Oggi in pillole

-Cosa potrebbe aspettarci per i tassi di interesse.

-Guardate su Twitter le foto di Beirut fatte da Luigi Farrauto.

-La pandemia colpisce duro in Malesia e il Gran Premio di F1 locale viene trasferito in Italia a Misano.

-La Via Lattea continua a sorprendere.

-E i buchi neri che si danno da fare.