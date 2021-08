È partita la riscossa dei vaccinati

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Tra confusione e tentativi di buttarla in caciara la campagna vaccinale va avanti, con beneficio di tutti. E comincia la riscossa dei vaccinati e dei pro vaccino contro la minoranza prepotente dei no-vax, insieme rumorosa e insinuante. La questione crescerà di tono quando le famiglie dei ragazzi e delle ragazze per la scuola, i lavoratori nei luoghi di lavoro, i frequentatori di locali al chiuso, saranno costretti a far valere in modo perentorio la richiesta di abbattere i rischi di contagio. Non pensate a un'imposizione statale, saranno i cittadini a pretendere la sicurezza massima, sarà un movimento, come si dice, dal basso. E complimenti a Giovanni Toti per essere stato ancora più esplicito degli altri presidenti di regione, pur favorevoli ai vaccini ma non così netti.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Lasciare l'Afghanistan, il dramma di una scelta che tutti gli ultimi presidenti USA hanno dovuto affrontare.

Fatto #2

Sul Foglio abbiamo cominciato a parlarne, perché il 70% dei fondi del piano di ripresa passano attraverso i comuni. E Roma, e la sua campagna elettorale, diventano ancora più interessanti.

Fatto #3

Ha ragione Francesco Luccisano e, in generale, i governi dovrebbero essere prudenti e non mettere la loro reputazione, senza piani alternativi, su progetti di rinnovamento strutturale della produzione di energia prima di aver chiaro dove vogliono arrivare e come arrivarci. La reputazione di un presidente degli Stati Uniti o di un governo europeo è un valore che va difeso dal lobbysmo e dalle influenze mediatiche.

Oggi in pillole

- Gli incendi e nessuna speranza di limitarne la diffusione e la pericolosità almeno per questa estate.

- Andrea Garnero e la questione del mercato del lavoro in Italia, un po' più complicata di quanto si creda.

- Italia quinta potenza calcistica mondiale (i ranking sono una scienza a parte, comunque).

- E Marcell Jacobs si riposa un po'.