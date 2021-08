Le dimissioni di Cuomo sono una sconfitta per il garantismo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, e personaggio di peso del partito democratico, dopo una serie di accuse per molestie sessuali, si è dimesso. Politicamente non ha più nessuna copertura. Dice che dietro alle accuse c’è stata una manovra politica e che, col tempo, gli elettori, e tutti, capiranno. Certamente la sua vicenda mostra tutta la potenza delle accuse ben prima di arrivare a una sentenza in tribunale, quando di mezzo c’è il comportamento, presunto, da predatore sessuale e quando ci sono accuse che, in un modo o nell’altro, si inseriscono nel filone del Me Too. Verrà sostituito dalla vice.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Un ripassino sulla situazione economica fa sempre comodo, così per cena, in caso, siete pronti.

Fatto #2

Da questo testo, emanato dal garante privacy in risposta a una richiesta della Regione Piemonte, si evince che, sì, i gestori di bar e ristoranti potranno chiedere i documenti e verificare l’identità delle persone assieme al loro green pass (ma non si azzardino a conservare i dati). Questioni di diritto che si affacciano a ogni tornata nell’applicazione del pass sanitario. In Francia come in Italia le regole, complesse e mai sperimentate prima, si stanno scrivendo quasi contemporaneamente all’introduzione dell’obbligo di portare con sé il documento con cui si attesta la vaccinazione.

Fatto #3

Qui l’applicazione del green pass comincia a stabilizzarsi, malgrado gli equivoci sui controlli e la confusione comunicativa del governo. Intanto in Germania, a fronte dell’impegno per la campagna di vaccinazione, viene sospesa la gratuità dei test. Stessa intenzione qui era stata espressa dal governatore del Veneto Luca Zaia. Anche perché si deve spingere solo ed esclusivamente sull’arma del vaccino, per contrastare, soprattutto in vista dell’autunno, il rischio di ritorno verso le restrizioni.

Oggi in pillole

- Ogni posto è buono per vaccinarsi, agli sportivi si dà una possibilità in più, anche under 18.

- Nascono i civici pro-Emiliano.

- È un caso internazionale la condanna a morte in Cina per un cittadino canadese.

- Lionel Messi, lo sanno pure i sassi, va a Parigi, e comincia una nuova competizione europea, una specie di tutti contro il Psg.