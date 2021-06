La ripresa c'è, l'inflazione anche (ma solo quanto basta)

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Qui siamo fissati con la ripartenza dell’economia e continuiamo a parlarne, perché non capita tutti i giorni di vedere una banca centrale così ben disposta verso la situazione economica. La Bce di questi giorni sembra la Banca d’Italia della seconda metà degli anni Cinquanta. Deve rivedere al rialzo le stime di crescita, portandole al 4,6% per le economie dei paesi che usano l’euro, e ridisegnare, sempre in leggero aumento, la curva dell’inflazione, quest’ultima quasi più bella di quella della crescita, con quell’incremento graduale, sano, promettente, e che tende a ridursi, partendo da un 1,9% (cioè la perfezione per una banca che ha come mandato di stare dalle parti del 2% quanto a crescita media dei prezzi), da riportare poi in due anni all’1,4%, quindi prezzi non statici, niente deflazione, ma, appunto, quel tasso moderato ma solido di rialzo, che fa muovere l’economia e che però esercita così poca pressione sui tassi di interesse. Una meraviglia, qui vedete le due curve di cui parlare a cena. E qui, per gli appassionati, tutta la spiegazione di Christine Lagarde (serve a capire che intenzioni ha sui tassi d’interesse, ma, volendo riassumere, dice che resta una politica monetaria accomodante). Anche la Cgil vede la ripresa (e pone le sue rivendicazioni). Anche perché in Italia la produzione industriale va più forte del previsto ed è marcato l’aumento di investimenti in beni strumentali.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

E il disastro della pandemia rappresentato dalle statistiche Istat sulla mortalità.

Fatto #2

I contraccolpi di un’inchiesta che sembrò subito fuori misura, ma produsse molta pressione mediatica contro l’Eni. Ora arriva il secondo tempo, anche a causa dell’accensione del ventilatore ben riempito con recenti dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara.

Fatto #3

Dimissioni (autorevolmente) respinte, l’affare Marx s’ingarbuglia. Uno dei biografi di Papa Francesco la mette così (Panzer contro Bulldozer).

Oggi in pillole