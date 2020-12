Fedez che la spunta sul Codacons e il volo Covid free New York - Roma

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La stranezza di un governo che ha la sua giustificazione politica, ribadita a ogni appuntamento rilevante, nell’essere un po’ meglio dell’opposizione. E’ nato così il Conte 2 e così va avanti. Con l’aggiunta, appassionante per i cronisti politici, di essere anche un goccino meglio di quelle speciali forme di opposizione rappresentate dalle piccole fronde interne alla maggioranza. Insomma, niente di speciale il governo Conte, ma sempre sfidato da avversari non all’altezza o non preparati. Succede anche in queste ore e in questi giorni. E fa pensare. Ne parlavamo ieri a cena, stamattina il Foglio è entrato a fondo nella questione del “mistero Conte” e per il futuro sembra prepararsi una stagione di continuità con l’attuale, inspiegabile, misteriosa, centralità del premier avvocato.

Pubblicità

Pubblicità