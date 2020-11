Tutti i passi di Forza Italia verso la maggioranza (e viceversa)

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Certo c'è stato il forte richiamo del Quirinale e parallelamente ci sono state le mosse, in entrambi i campi, per avvicinare Forza Italia e la maggioranza in una logica di cooperazione intelligente e senza cambiamenti nella squadra di governo. Però a questi fatti oggettivi si aggiunge qualcosa che riguarda il clima politico e sociale e che comincia ad avvertirsi. Si direbbe una certa stanchezza nel gruppo dei polemisti a prescindere e, di conseguenza, un recupero della quota di persone con qualche responsabilità pubblica desiderose di unire gli sforzi per far uscire il paese da questa situazione. Lo ha detto tra gli altri Giuseppe Conte oggi all'Anci.

Pubblicità

Pubblicità