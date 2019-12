Il via alla manovra e le conseguenze dello sciopero in Francia

Un modo provvidenziale per tirarsi fuori da un impaccio terribile: i 5 stelle non potevano votare Elio Lannutti presidente della commissione banche (per ragioni di minima decenza) e non potevano non votarlo (per ragioni politiche comprensibili solo ai grillini, chissà perché tanto devoti a questo discutibile personaggio). Serviva un colpo di scena ed è stato trovato in un figlio dipendente proprio della Popolare di Bari. Una fortuna per tutti, perché così, grazie al giovane Lannutti bancario (curioso che emerga solo adesso, visto che il padre è impegnato da anni in una strenua quanto insensata battaglia contro tutto ciò che ha a che fare con la finanza e il credito), l'Italia si potrebbe risparmiare, grazie a un sano conflitto d'interessi, una presidenza di cui vergognarsi. E invece no, questo appena raccontato sembrava uno sviluppo sensato e comprensibile ma la passione grillina per Lannutti va oltre la capacità umana e supera ogni ostacolo. Tanto che il senatore, rincuorato da Grillo in persona e sostenuto dal suo legale Antonio Di Pietro, ancora in serata, diceva di voler andare avanti nel mantenere la propria candidatura. Alla fine è chiaro che salterà, ma la battaglia di bandiera (contenti loro) l'avranno fatto fino in fondo.

Intanto via con la manovra.

Mittal dice all'Italia, molto semplicemente, che è un paese non affidabile e che cambia le condizioni degli accordi dopo averli firmati. Brutta cosa.

L'Europa a ricordarci che, passata la manovra e passate tutte le litigate governative, l'Italia resta comunque un paese debole e molto esposto a rischi finanziari.

Qualche elemento in più sulla fine di Giulio Regeni.

L'intuizione non proprio geniale con cui il calcio italiano ha tentato di prendere un'iniziativa contro il razzismo combinando invece un guaio pressoché mondiale.

Lo sciopero francese va avanti e lo scontro si fa duro, l'impressione è che il presidente Macron lasci fare in attesa che la spinta protestataria si consumi mentre il suo consenso continua a recuperare qualche punto.

Boris Johnson al lavoro per tenere unito il Regno.

Come avvisare al lavoro che si è presa l'influenza o simili.