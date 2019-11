Le nuove tasse e i soliti problemi di Di Maio

Divertente che si tasseranno in modo diversi i tappi e le bottiglie se in plastica riciclata (l'intuizione geniale è che la bottiglia se la lasci tappata non serve)

Questa cosa delle auto aziendali tassate adesso è stata parzialmente corretta, facendo forse ancora più confusione. È sbagliata l'impostazione del provvedimento e quindi anche le correzioni non possono che aggravare gli effetti. Si va a colpire ciò che, fuori dalle ipocrisie, è parte del salario, del reddito da lavoro. In base al trattamento fiscale erano stati definiti accordi contrattuali e individuali e, cosa anche più importante, i produttori di automobili sapevano che, grazie alle aziendali, esisteva una domanda stabile per modelli di un certo rilievo. Cambiando la tassazione si colpisce questo equilibrio e rendendola selettiva (meno o zero tasse su ibride ed elettriche e tante tasse invece sui modelli diesel e benzina più potenti) si va a interferire con scelte produttive fatte anni fa e che, per essere modificate, avrebbero bisogno di tempi lunghi (riconvertire un impianto industriale non è facile come scrivere un emendamento). In Germania non esistono tasse simili ed è pieno zeppo di berline di valore vendute come aziendali. Tra l'altro il settore, almeno in Italia, ha il pregio di essere il principale canale per far arrivare nelle strade le automobili con i massimi livelli di controllo delle emissioni.

Il ritratto di Carlos Tavares, che sarà l'undicesimo uomo del consiglio di amministrazione della Fca/Psa e farà da punto di equilibrio tra le componenti proprietarie. Era il numero due di Carlos Ghosn, con cui ruppe, e ora ha il suo trionfo mentre l'altro è nel peggiore momento della sua carriera e della sua vita.

Ma in Cina due debolezze non fanno una forza.

Perché il nazionalismo proprio non sarebbe servito a nulla (e per fortuna che i difensori dell'economia italiana, italiana, italiana, per gli italiani, dagli italiani, attraverso gli italiani, con gli italiani, questa volta non si sono dati troppo da fare). E perché invece la strada dell'impresa sovranazionale e della produzione diffusa è la più efficace.

L'occhio degli Usa sulla fusione auto per due ragioni: il futuro di Chrysler e degli impianti americani (per i quali Marchionne si era impegnato, negoziando a lungo col sindacato) e il rapporto con i cinesi di Dongfeng.

Luigi Di Maio vuole governare, stare all'opposizione, realizzare il contratto del governo precedente, portare a termine i punti del programma 5 stelle (adesso dice che bisogna votare per l'acqua pubblica e chi ci sta ci sta), prendere voti, essere alleato ma non fare alleanze, partecipare alle regionali tanto per ridere. Non va bene, ovviamente. Qui per lui si è già previsto il declino politico personale, ma il ministro degli esteri sembra volerlo accelerare. I 5 stelle (che Di Maio sta portando nel baratro) dovrebbero chiedergli conto di quanti voti ritenga di valere, di quale contributo insostituibile pensi di dare ai risultati elettorali. Sì lui si è blindato nello statuto riscritto recentemente, ma potrebbe anche restarci ingabbiato in quello statuto, mentre una nutritissima parte del gruppo parlamentare lo saluterà.

Un sondaggio su cui riflettere.

Donald Trump riesce a prendersela con la permanenza dell'Italia nella Ue e anche con il modo in cui i britannici fanno la Brexit.

Intanto aggiunge allo staff della Casa Bianca la sua consigliera spirituale nota telepredicatrice.

L'elettrico è la soluzione ideale per i motori dei mezzi di linea, compresi i grandi bus, perché gli spostamenti programmati permettono di ottimizzare i tempi di carica e quelli di uso. Nelle città c'è il doppio vantaggio di zero fumi e zero rumore (e anche motori dalla risposta pronta, adatti al traffico urbano).

Google si butta sulla tecnologia per fare esercizio, accordo fatto per prendere Fitbit.