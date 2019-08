Il discorso di Conte e la piazza invocata da Salvini

La passione gli sgorga naturale ma non è il momento di ironizzare. Quindi a cena brindate a Conte:

Non super originale, una variante del Tremonti che diceva "non metteremo le mani nelle tasche degli italiani". Qui le mani si mettono, ma a fin di bene.





Il Nuovo Umanesimo è troppo anche per lo strabiliante, adorato, Conte. Tuttavia lo ha posto come obiettivo della sua azione di governo e in generale della sua iniziativa politica. Poi però si viene presi in parola.

E anche la ministra della Difesa ha qualche parola da dire e qualche decisione da prendere, ora che opera in ambiente desalvinizzato.

E meno male.

Renzi, Renzi e ancora Renzi, a cena se ne parla.

E comunque dire che è fallita l'Opa sull'Italia è buona.

Facile ormai ridere del senatore Salvini, ma sempre divertente.

L'opposizione va in piazza, si applichi il decreto sicurezza bis, prima di abolirlo.

Vedi a far gentilezze a Orbán.

Il pericolo di un ambientalismo anti umano è concreto.

Routine, ma proprio a un passo dai dimostranti.