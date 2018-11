La ceppa degli inceneritori e le stramberie della Brexit. Di cosa parlare stasera a cena

Come butta l'Italia secondo Draghi e qualche interpretazione.

Altri segnali di frenata in arrivo.

Mentre sta diventando una questione lo svilimento del dibattito economico e politico. Non è nuova ma forse sì sta arrivando a livelli non sopportabili per un paese in mille traversie.

Intanto Lega e 5 stelle dovrebbero aver trovato l'accordo per Marcello Minenna alla presidenza della Consob. Si farà? La parola passa al Quirinale.

E per un accordo che viene fatto, altri litigi si palesano nel governo. Per un Salvini che dice che "gli inceneritori li dovrebbero scegliere i sindaci e la regione ma tutti dicono di no. Quindi li faremo. E 'senza ceppa'", c'è un Di Maio che dice essere "dispiaciuto di questa polemica sugli inceneritori perché si fonda su un tema che non essendo nel contratto di governo non si pone. Abbiamo un ministro dell'ambiente che ha scoperto la Terra dei fuochi e conosce la Campania, quindi affidiamoci a lui. Lì ci vive la mia famiglia sono la persona più preoccupata".

Nel casino generale nel Regno unito si divertono come matti a seguire le stramberie della Brexit.

Armatevi di dati anche per parlare di immigrazione.

Le liti olimpiche sono sempre un tema buono per cena.

Il disincanto e l'umorismo come strade obbligate per parlare della maggiore società nazionale di telecomunicazioni e di questa sua ennesima fase di incertezza.

Fa tanto autunno, è ricorrente, ma quest'anno come proposto dal Foglio anche la protesta degli studenti ha un altro sapore.

In Danimarca lo fanno.

E qualche idea per smuovere politica e sondaggi.

Tanti anni dopo le responsabilità dei killing fields.

Beh sì, ma lasciarlo in pace?

Il dibattito sui social come fonte.