AirBnB apre agli Hotel: la fine di una lotta di classe

AirBnB nasce nel 2008 dall'idea di affittare la casa dove vivevano i due giovani designers, piccoli affitti per brevi periodi sfruttando gli overbooking degli hotel della loro città. Brian Chesky e Joe Gebbia nel 2008 vivono San Francisco, e quasi per caso mettono su quello che sarebbe stato AirBnB. Dopo quasi un anno che la loro idea diventa un'azienda, rischiano addirittura di fallire e chiudere tutto. Di investitori non se ne vedono e il modello di business non sta funzionando come dovrebbe.

Solo con qualche intuizione di marketing, sono riusciti poi a far decollare l'aziende e diventare oggi un affare da 30 miliardi di dollari.

Ma il problema da subito si è creato con il rapporto con le strutture ricettive tradizionali, come hotel o alberghi che vedevano in AirBnB un problema competitivo: gli host - le persone che affittano le proprie abitazioni - non sono tenute a tutti i costi e regolamenti che coinvolgno invece le strutture ricettive.

Questo astio non si è mai placato. Almeno fino a qualche giorno fa, da quando AirBnB ha deciso di far entrare nella sua piattaforma anche le strutture ricettive, garantendo in questo modo un potenziale flusso di ospiti che nessun albergatore potrebbe rifiutare.

E la startup da il benvenuto agli hotel nel modo più efficace possibile: abbattendo le commissioni rispetto a tutte le varie OTA. Infatti la commessione prevista sarà tra il 3% e 5% contro una forbice che va dal 15% al 18% ad esempio con Booking.com

Quella di AirBnB è una entrata decisamente importante nel settore turistico alberghiero, permettendo inoltre agli albergatori di integrare i propri gestionali con la piattaforma e poter in questo modo allineare disponibilità, calendari e non solo.

AirBnB con questa mossa, da nemico si rivelerà uno dei migliori partner per il settore?