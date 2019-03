Un invito romantico? Sul lago di Varese

Dove mi consigli di portare la ragazza che finalmente dopo tanto averla corteggiata ha accettato un mio invito?

Antonio, Verona

Essendo tu di Verona non è il caso che la porti lì. Anche perché la ragazza abita anche lei in città. Ti consiglio il lago di Varese (il più bel lago d’Europa), qui puoi noleggiare le bici e fare tutto il giro. Sono 76 chilometri. Poi c’è una trattoria sul lago (a meno che ieri i Nas l’hanno chiusa, ma non penso) dove si mangia solo se in coppia. Si può anche allungarsi sui tavoli, ma è meglio di no. Lei non capisce. Un altro posto molto romantico è il lago di Varese. Tu dirai: ma non lo hai già detto? Sì e allora? Non si può dirlo due volte? Qui non siamo sul Wall Street Journal che ammiro per le notizie che dà. Anzi voglio darle anch’io.

Cosa ne pensi delle Megattere? Sono belle ti piacciono? Quante sono? E perché?

Federico, Melfi

Una megattera per essere definita tale deve pesare più di 150 tonnellate. Ne restano due in Patagonia. Al largo andrebbero catturate in quanto danno fastidio alle competizioni di vela che si svolgono lì. Come domanda è stata molto bella per cui adesso parto per Melfi per conoscerti e dirti che tanti ragazzi vanno all’università per niente. Per esempio i biologi marini è inutile che lo siano. Serve altro ma neanche.

E’ vero che telefoni per conto del Foglio alle ditte e proponi di fare pubblicità sul giornale senza dirlo al concessionario Manzoni pubblicità che è legittimato a fare ciò?

Luca, Como

Sì è vero! Telefono e dico che sono loro, ma a volte dico di essere un caporedattore del Foglio anche al bar e alle donne.

Cosa ne pensi del capo centro della Cia a Milano? (Che poi sei tu).

Anna, Gorizia

Sì, dopo aver visto il film “Spy Game” con Robert Redford sono andato all’ambasciata Usa di Tirana per chiedere di entrare nell’agenzia, mi hanno preso. Prima destinazione Siracusa. Il capo centro Cia di Siracusa comanda tutta la zona a sud dell’Europa. Tu Anna dovresti essere la capo centro Cia di Chieti. E’ inutile che dici di no. E non ti chiami Anna ma Roberta. Scusa se sono sempre stato innamorato di te anche quando facevi la commessa nel negozio in via Pigafetta 2 a Otranto.

“Lo zaino di un cane” è un bellissimo racconto sia scritto che no. Nessuno lo vuole pubblicare, puoi farlo tu tramite Foglio? Ciao grazie.

Antonio, Vercelli

Certo lo pubblichiamo domani sul Foglio in seconda pagina, l’ho appena letto è veramente bello. Non ho mai letto un racconto così bello. Scusa ma domani forse lo pubblichiamo. Tendo a ripetere lo stesso concetto anche perché così allungo la rubrica che altrimenti risulta corta. L’ideale sarebbe mettere in mezzo una bella foto 50 cm X 50 cm e 4 righe scritte. Tanto per far vedere che la rubrica c’è. Però di fatto questa rubrica non è mai veramente piaciuta e sarebbe il caso di chiuderla.

Puoi scrivere al Foglio per lamentarti di questo? Ciao grazie pirla.

E’ vero che come ragazzo sei molto volgare e maleducato, come mai? Sei stato in collegio?

Elsa, Nuoro

Sì sono stato in collegio da un anno a 19 anni. Qui in mezzo a bambini che sono diventati tutti appartenenti a bande della delinquenza organizzata, se ti facevi vedere educato ti trovavi con la branda della camerata in un cassone per la raccolta del rifiuto solido. In collegio facevano degli scherzi che se non digerivi forte in mensa (con applauso) ti rendevano la permanenza in caserma impossibile.