Come conoscere (e sposare) Giovanni Allevi

Gentile uomo balena, la mia ragazza è una pittrice figurativa. Ha fatto Brera ma l’hanno sbattuta fuori perché beveva in aula. Tanti si fermavano a guardarla e chiamavano il disegnatore che c’è in strada per farsene fare una uguale. Parlando con il disegnatore mi ha detto che: “Non ho mai visto una roba del genere. Turisti e non la volevano”. Ieri ne ho fatti con la faccia del cliente (che si depila l’orecchio) ben 400. Ieri mi ha dipinto intanto che mi depilo le orecchie, già questo non è romantico. Dice di lasciarla?

Paolo

Amico lettore, il quadro è bello? Se è bello ti conviene tenerlo e spaccarlo sulla gobba al gallerista che l’ha messo in vetrina a Milano. Quel quadro l’ho visto ieri in piazza Cordusio presso la galleria Red Bull.

E’ vero che il Foglio lo vuole comprare la Casaleggio Associati per fare quello che fa adesso?

Luca

Sì è vero! Per noi non cambia niente, scriviamo sempre quello pensiamo. E cioè che i Cinquestelle e Casaleggio con il governatore non c’entrano niente.

Scusi povero vagabondo è vero che il Foglio sportivo ha avuto un successo mai visto. E che il fascicolo che parla di sport è stato tradotto in 95 lingue. E premiato come miglior inserto sportivo del mondo?

Alessia

Sì è tutto vero! Dispiace perché ci aspettavamo meno, però meglio così.

E’ vero che ha mandato dei racconti a Sette di Beppe Severgnini, belli (?) ma scritti a biro e le hanno riso in faccia? E lei senza dirlo al Foglio li ha mandati al Foglio stesso che li ha pubblicati (anche se brutti)?

Mattia

Sì è verissimo! I racconti erano quelli del Po e quelli dei negozi per grandi obesi a Milano che tirano giù le tende per i fare i pantaloni e i clienti che si offendono perché non sono tendoni da circo. E non vanno più lì a fare la spesa. Il problema è che il più vicino negozio per grandi obesi è a Rotterdam.

Scusi posso usare questo spazio per far pubblicità alla lavatrice Indesit 520?

Piero

Certo! Ma è giusto tra tanti argomenti parlare bene di un prodotto. Per me tutte le volte che vuole può fare pubblicità, anzi voglio farla anch’io di questi prodotti che vedrà da adesso sul sito del Foglio. In più qui faremo pubblicità gratis ad altri giornali concorrenti. Andando contro al nostro interesse ma nemmeno.

Gentile Milani, sono una ragazza di 26 anni innamorata di Giovanni Allevi. Può dirmi come faccio per conoscerlo e nel caso baciarlo e sposarlo?

Paola

Gentile Paola di Firenze, direi di fare così. Lui adesso è in albergo allo Sheraton di Isernia. Tu arrivi e dici al portinaio che sei sua sorella e intanto che il portinaio chiama su prendi la pistola che il portinaio ha nel cassetto e vai a venderla per strada. Il portinaio viene licenziato. Tu arrestata e Giovanni Allevi fa il concerto. La gente spiega il fatto. E lui vuole conoscerti.

Gentile Annalisa Chirico, scusa se ti scrivo nella posta del cuore di quel pirla di Milani (detto il cane delle Murge lui stesso si fa chiamare così sui siti Facebook che apre e dice che non è lui) vorremmo invitarti a un convegno sulla nuova proposta di legge numero 2 di noi Cinquestelle Pm votati dai cittadini come in Usa. Il convegno è oggi. Puoi partecipare? Alla fine abbiamo buttato in piedi questo convegno per vederti, siamo un gruppo di tuoi fans e a noi della legge ci interessa ma nemmeno tanto.

Gruppo degli amici della Chirico. Baci

Scusate amici, ma cosa c’entro, a meno che ma non penso questa lettera me la sono scritta da solo.

Gentilissimo vano balaustra, mi chiamo Laura e sono innamorata come una scema del modello che fa la pubblicità all’orologio Tudor (vedi foto controcopertina Sette). Puoi farmelo conoscere, so che viene alla scuola serale con te per diventare aiuto tatuatore, sarebbe quello che convince i pochi 1 per cento di uomini che non hanno ancora un tatuaggio a farselo fare per cinque euro.

Laura

Gentile Lauretta, il modello che tu vuoi è David Beckam detto uomo più bello del mondo. Certo qualcosa si può fare di nascosto. Fatti trovare oggi nelle cantine del motel Bistrot a Stettino, lui sarà lì. Nel caso non può venire per impegni già presi. Fatti trovare sempre oggi nelle cantine del motel Bistrot ma a Seattle. Potete baciarvi e dirvi ti amo al buio per un’ora circa. Poi lui deve andare in altri paesi a baciare altre.

Ho un ristorante tibetano abusivo a Milano. Vorrei chiuderlo ma sono innamorata del mio fornitore di caprioli che arriva tutti i giorni con cinque o sei di questi prelibati e completi cerbiatti. Puoi aiutarmi?

Anna T.

Gentile Donna innamorata di un delinquente. Cosa posso dirti. Lui non ti ama. Ti fa pagare un cerbiatto 1700 euro, quando se lo comprassi dalla mia ditta te lo farei pagare 21 euro l’uno. Anche il tuo ristorante tu sostieni che è tibetano ma io ci sono stato adesso. Scusa ma a me sembra un sanatorio. Con tutti quei clienti che bevono e ridono come matti. A questo punto arrangiati. C’era un bravo impiegato che ti voleva sposare ma non andava bene. Era troppo bello. O no? Ciao! Non scrivermi più per cortesia.

Gentile povero scemo, sono una top model australiana, mi sono innamorata di Rocco Casalino, può dirglielo lei?

Maristella

Certo lo sto dicendo. Al limite gli scriva lei una lettera. L’indirizzo è Gent.mo Rocco Casalino uff. stampa Primo Ministro Palazzo Chigi. Casalino riceve 5-6 lettere d’amore al giorno e nemmeno le legge. Legge però tutte le e-mail di amore che gli mandano, per cui lei non scriva una lettera a Palazzo Chigi ma la scriva via e-mail. Al limite potete trovarvi di nascosto a Verona dietro l’Arena. A meno che in questi giorni Casalino ha dato ordine di buttarla giù ma non penso. E’ molto romantico come ragazzo; al limite può far buttar giù il Planetario di Nuoro che è chiuso dal 1905 e pur non essendo pericolante, ci vanno dentro i vandali a guardare le stelle. Ma cosa guardano i telescopi, non hanno più le lenti. Pensa un po’ questa.

Gentile Amico, sono innamorata del vostro direttore Claudio Cerasa. Tutte le volte che lo vedo in tv mi emoziono. Mio marito si accorge e ha chiesto la separazione. Lei cosa mi consiglia? Di vederlo di nascosto no! Non sono il tipo (la tipa). La ringrazio.

Giulia 86 (anno nascita non età)

Gentile Giulia, non posso aiutarti. Io sono super specializzato nel vedersi di nascosto tra amanti e a volte anche al buio. Se tu invece queste regole non le vuoi fai bene e ti stimo. Allora fai così. Il direttore alle due va sempre a pranzo sull’isola Tiberina; tranne oggi che va a Catanzaro, che comunque puoi andarci anche tu a Catanzaro. E’ una bella gita. Se però vuoi vederlo in un’occasione più completa il direttore ama passeggiare a Villa Borghese tra le 16 e le 19 tutti i giorni, tranne oggi che è a Catanzaro. E ti ripeto puoi anche andare tu sia a Catanzaro che provincia. Un’altra possibilità per vederlo e consegnargli la lettera d’Amore che hai scritto è alla mattina alle 9 quando si ferma a far colazione al bar di Tivoli di proprietà del Foglio (tramite prestanome io). Ciao!

Se però vuoi vederlo di sicuro vai all’entrata di via Teulada della Rai adesso è lì essendo stato nominato come direttore ma ha detto no! Per te Amore.