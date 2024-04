In memoria dello scrittore americano John Barth

"Nei modi è stato descritto come una combinazione tra un ufficiale inglese e un gentiluomo del sud", scrive George Plimpton di John Barth quando lo intervista per la Paris Review. “È un uomo alto con una fronte a cupola; un paio di occhiali con la montatura spessa gli danno un’aria professorale, da gufo. È la delizia di un caricaturista”. Nato in Maryland nel 1930 nel segno dei gemelli, Barth è morto oggi in Florida dopo aver pubblicato alcuni saggi, vari racconti e dodici romanzi. Il più famoso è forse L’opera galleggiante, il racconto di un uomo che di fronte all’assurdità dell’esistenza decide che l’unica soluzione è il suicidio, solo per rendersi conto che anche ammazzarsi diventa un gesto inutile. Da ragazzo Barth voleva fare il musicista, l’arrangiatore jazz – per tutta la vita ha continuato a suonare la batteria – e la scrittura è arrivata quasi per caso. Diceva che in America non è come in Europa, dove “ragazzi e ragazze crescono pensando ‘sarò uno scrittore’, come ci raccontano che disse Flaubert. In questo paese gli scrittori, soprattutto i romanzieri, arrivano alla scrittura tramite qualche porta sul retro”. Nel suo caso la porta sul retro fu il lavoro, mentre era studente, nella biblioteca della John Hopkins University, dove sistemando i volumi iniziò a leggere Le mille e una notte, Omero, Virgilio e Boccaccio. In vari necrologi è stato definito un “writer’s writer”, uno scrittore per scrittori.



