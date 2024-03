C'è vita oltre Netflix. Cinque serie internazionali da non perdere

Poche serie dagli Stati Uniti. Nessuna da Israele. Parliamo di Séries Mania, il festival francese – a Lille dal 15 al 22 marzo scorso – dedicato alle serie di (quasi) tutto il mondo. Gli americani avevano il loro problemi con gli scioperi, attori e sceneggiatori. Un dimagrimento è comunque benvenuto, dopo i numeri spaventosi della Peak Tv: il conto delle serie prodotte nel 2023 si ferma a 1621, in discesa dalle oltre 2000 prodotte l’anno precedente. Gli israeliani sono del tutto assenti, dopo aver inventato e praticato con successo una serie di format esportati in tutto il mondo. Nessuno ha voglia di fischi e bandiere bruciate a prescindere dalla qualità delle serie in gara (la produzione continua, guardare per credere il canale di streaming IZZY).



