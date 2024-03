La grandezza italiana. Un girotondo tra i grandi d'Italia

Tutto nasce dal fatto che io spesso scrivo di Vittorio Sgarbi come del più grande italiano vivente, e ogni volta mi attiro lazzi e contumelie. Eppure mi impegno a motivare tale affermazione, in modo talmente sillogistico da sembrarmi inattaccabile: l’Italia è nel mondo la prima nazione per quanto riguarda il patrimonio artistico, dunque l’arte è la prima peculiarità italiana, dunque Vittorio Sgarbi, che del patrimonio artistico italiano è di gran lunga, di grandissima lunga, il maggior conoscitore, è il primo degli italiani. Macché: lazzi e contumelie lo stesso. Bene, ho pensato, allora ditelo voi chi è il più grande italiano vivente.

