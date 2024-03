Va bene esaltare la modernità, ma prima dovremmo capire cosa sia

Nel suo libro L’autunno del Medioevo Johan Huizinga racconta di una battaglia combattuta in territorio britannico nel XIII secolo, durante la quale, mentre i due eserciti si fronteggiavano pronti a scatenarsi l’uno contro l’altro, il nobile più valoroso di una delle due parti scese in campo aperto sfidando a singolar tenzone il più valoroso della parte avversa. La sfida non venne accolta. Lo storico annota: erano incominciati i tempi moderni. Raccontato così, l’episodio conferisce forse all’epoca moderna un incipit un po’ troppo pittoresco, pur mettendone in evidenza un tratto certamente non secondario: la crisi dell’onore cavalleresco e dell’onore in generale. Ma soprattutto credo che l’episodio raccontato da Huizinga serva a metterci in guardia da giudizi troppo sbrigativi e convenzionali in ordine alle epoche storiche in generale. D’altra parte c’è forse qualcuno che conosce una qualche definizione precisa, pienamente soddisfacente di ciò che siamo soliti chiamare “modernità”? E della nostra epoca? Tutti condividiamo l’idea di vivere nel bel mezzo di un cambiamento epocale, ma quando proviamo a definire in che cosa esso consista le cose si complicano assai.

