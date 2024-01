Nino dalle 7 vite, la breve storia e la morte misteriosa di Martoglio

Secondo la leggenda, un fantasma si aggira nel reparto di pediatria dell’antico ospedale Vittorio Emanuele II di Catania. Veste un mantello e un cappello a falde larghe da inizio ’900, appare soprattutto nelle notti di luna piena e si dibatte tra il corridoio e una stanza, senza pace. Cammina, si siede, si rialza, come se non volesse distaccarsi dalla terra dalla quale è stato prematuramente ingoiato. Per pensare che vi sia davvero, ovviamente, bisogna credere ai fantasmi. Ma certi miti non nascono dal niente, e la descrizione corrisponde al profilo reale di Nino Martoglio: un personaggio oggi quasi dimenticato, ma all’epoca famoso da dare appunto origine a una leggenda.

