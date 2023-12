Non c'è da essere troppo allegri se in America spariscono i giornali locali

Dal 2005 a oggi, negli Stati Uniti sono scomparsi 2.900 giornali, quotidiani o settimanali, in prevalenza locali. Nel 2024 è in arrivo un triste traguardo per l’informazione: al ritmo di chiusura attuale (in media in America spariscono due testate giornalistiche alla settimana), il paese avrà perso un terzo dei seimila newspaper che aveva nel 2005, il momento di massimo picco. E insieme a loro circa due terzi dei giornalisti: sono 43 mila quelli che sono stati licenziati o hanno perso il lavoro per la chiusura del loro giornale.

Sono alcuni dati che presenta il rapporto annuale “The State of Local News” della Northwestern University dell’Illinois, che da anni offre una radiografia accurata sullo stato di salute (o di malattia) del giornalismo americano. La mappa dei “deserti dell’informazione” che si stanno aprendo in un gran numero di comunità locali statunitensi, è mitigata da poche buone notizie sulla nascita di start-up di giornalismo e da iniziative filantropiche che cercano di iniettare nuova linfa nel settore. Ma il quadro complessivo è pesante e aiuta a capire tante cose sulla situazione attuale dell’America.

