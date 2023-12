Il banchiere umanista che aveva una chiara idea dell'Italia

In un bellissimo documentario degli anni Novanta che vede Giulio Einaudi protagonista con suo fratello Mario in visita alla casa paterna, il tema della crisi della casa editrice diviene un momento di discussione, seppur vergata da non poca disincantata ironia. Ed è a quel punto che Giulio Einaudi, spiegando la crisi del credito che aveva travolto la casa editrice, (anche a causa di un contesto generale di crisi) con un’espressione disarmata e con gli occhi color ghiaccio quasi lucidi dice: “E poi Raffaele Mattioli non c’era più”. E basterebbe questa frase a spiegare la centralità nel sistema italiano di una figura irripetibile e considerata oggi mitica come quella rappresentata da Raffaele Mattioli. Una frase che però non esaurisce un uomo che fu ovviamente molto altro. Infatti, più che un rappresentante illustre del sistema, Mattioli fu personaggio tra i primi in Italia che seppe comprendere la necessità di facilitare i processi, e per farlo seppe usare certamente la leva economica come finanziaria, ma pur sempre all’interno di un connubio in cui la fermezza si univa alla cura e non all’aggressività.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE