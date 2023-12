Il mestiere del mare ti consente anche di dire no al generale De Gaulle. Un libro

"A causa della marea”. Fu la giustificazione addotta dal navigatore francese Eric Tabarly per declinare l’invito a pranzo in un giorno di maggio del 1967 da parte del generale de Gaulle, uomo che non era abituato ai rifiuti. Ma Tabarly era già un eroe nazionale, l’uomo che nel 1964 aveva vinto la transatlantica in solitario Plymouth-Newport. “Una vittoria navale che apre l’Oceano alla Francia”, aveva scritto Paris Match quasi fosse una rivincita di Trafalgar. Quel giorno di maggio la marea era perfetta per il varo della nuova barca di Tabarly, con la quale era destinato a nuovi record e imprese, e la giustificazione fu quindi accettata dal Generale, tanto che qualche tempo dopo ripeté l’invito: “Monsieur, spero che questa volta, marea permettendo, potrete partecipare al pranzo previsto per il 20 ottobre”.

