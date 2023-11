Il museo del giocattolo da cui si esce lievi e pensosi sul senso del nostro vivere

Ho il privilegio di vivere nell’entroterra marchigiano, al confine tra le province di Pesaro e Ancona. Girare tra le colline che dalla valle del Cesano scavallano verso la valle del Misa è un’esperienza sublime, specialmente in questo scampolo di mitezza estiva a novembre. Loretello, Palazzo e Piticchio, i castelli dell’arceviese, fanno a gara a chi riflette la luce più bella, con sullo sfondo, da una parte, i monti e dall’altra il mare. Intorno il marrone dei campi, i filari che ingialliscono, i casolari circondati dagli alberi. Ce n’è abbastanza per rimanere incantati e non volersene andare mai. Ma a tutto questo vorrei aggiungere un’ulteriore piccola meraviglia di queste terre che fino a domenica scorsa mi era del tutto sconosciuta: un museo del giocattolo che è soprattutto un luogo per ritrovare la magia del gioco e della nostra infanzia. Si trova a Piticchio di Arcevia e si chiama “Museogiocando”: una fantastica collezione di più di cinquemila giocattoli di ogni tipo e di ogni epoca, soprattutto trenini e circa tremilacinquecento modellini di automobile, messa insieme da due straordinari coniugi quasi ottantenni per il solo gusto di trasmettere ai visitatori un po’ della loro vivacità, della loro intelligenza e della loro passione.

