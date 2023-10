"Fuga al Nord" di Klaus Mann è un romanzo dell'incredulità

Di fronte all’abuso di potere, le false coscienze sfavillano con riflessi opachi, mentre l’incredulità è impotente e scolorisce le sgargianze, che, chiamate alla parata delle feste, ingrigiscono di fronte a quei particolari momenti in cui si svela, come un orlo che si sfalda all’improvviso, la posta in gioco sottaciuta. È il 1934 quando Klaus Mann, secondogenito di Thomas Mann e anch’egli scrittore notevole, antifascista, incomincia a vergare il romanzo Fuga al Nord (Flucht in den Norden, Castelvecchi, 2023, editore presso cui è in corso di pubblicazione l’intera sua opera). È l’anno in cui Hitler, dopo essere stato eletto presidente della Germania, si autoproclama Führer del Reich e del popolo tedesco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE