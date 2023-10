I libri di Jakub, mandare in frantumi la visione della Polonia prima delle spartizioni

A quasi dieci anni dalla sua pubblicazione in polacco (2014), e dopo quattro di faticoso lavoro per ottenere una bella e affidabile traduzione italiana (a cura di Ludmila Ryba e Barbara Delfino), esce da Bompiani il capolavoro, costato sette anni di ricerche e scrittura, del premio Nobel per la letteratura Olga Tokarczuk (1962): I libri di Jakub (Księgi jakubowe). Un ponderoso romanzo-mondo di 1.118 pagine, divise in 31 capitoli, numerate all'incontrario (“la numerazione inversa delle pagine è un tributo ai libri scritti in ebraico, ma vuole anche ricordarci che ogni ordine è questione di abitudine”). Un grande viaggio con decine di personaggi e storie, un po’ vere e un po’ inventate, scritto con una maestria, una documentazione e un’acutezza sorprendenti, “attraverso sette confini, cinque lingue e tre grandi religioni, senza contare le piccole” (come recita il sottotitolo). Con questo libro infarcito di inserti epistolari, Olga Tokarczuk realizza la sua aspirazione a una letteratura in movimento, necessaria perché “ciò che non si muove è soggetto alla disintegrazione, alla degenerazione e a ridursi in cenere, mentre ciò che si muove potrebbe durare addirittura per sempre”. Infatti, in uno dei suoi migliori romanzi, Bieguni (2007; I vagabondi, Bompiani 2019), la scrittrice polacca parlava di una specie di setta di mistici vagabondi convinti che il Male aggredisse gli uomini nel momento che stavano fermi. La salvezza consisteva nel muoversi incessantemente. Tokarczuk sostiene però di non scrivere romanzi storici perché il romanzo storico non esiste: “La finzione è in qualche modo più forte della realtà, e i suoi personaggi più veri di quelli vivi. Questo è il grande segreto della letteratura”.

