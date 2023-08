La fantascienza dei fratelli Strugackij narra il dolore di chi sbatte contro la storia

Di che colore è la tirannia? Arkadij e Boris Strugackij rispondono: grigio. Lo raccontano in E’ difficile essere un dio, il romanzo di fantascienza che i due fratelli pubblicano in Unione sovietica nel 1964 e che oggi si può leggere tradotto per la prima volta dall’originale russo da Diletta Bacci con la cura di Paolo Nori per Marcos y Marcos – risale all’89 la prima edizione italiana, ma era la traduzione di una traduzione. Il dio in questione è Anton/Don Rumata, esploratore proveniente da una Terra futura dove il comunismo si è realizzato e ha instaurato la pace universale. E’ in missione su un pianeta lontano la cui società è ferma al medioevo dal punto di vista socio-economico. Diremmo anche dal punto di vista culturale, se credessimo alla favola del medioevo (quello storico) come età dell’oscurantismo. Tanto falso per quanto riguarda la nostra storia, questo giudizio però è vero per il pianeta Arkanar, organizzato in un feudalesimo brutale, scosso da una caccia agli intellettuali, ai poeti, agli scienziati: I “mangiatori di libri”. Anton è in incognito, i panni di Don Rumata sono quelli di un nobile dedito a duelli e spacconate varie. Indossa un cerchietto d’oro, la gemma nasconde una telecamera che trasmette immagini alla terra.

