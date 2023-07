Kundera chi? Tra i tanti elogi, i giornali italiani si sono dimenticati solo che era anticomunista

Davvero per l’Italia Milan Kundera è stato solo uno scrittore “ironico e inquieto”, dalla “vita altrove”, “libero dalle ossessioni”, uno “scrittore fantasma”, “un giullare e sovrano del gran regno dei romanzi”, uno scrittore “contro la pesantezza del mondo”? E lo scrittore che ha messo la “letteratura contro i totalitarismi”, come ha scritto il Figaro, dov’è finito? E’ scomparso, è stato dimenticato, non interessa più a nessuno? Oppure, non è mai interessato a nessuno?

