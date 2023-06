L'ultimo atto di Berlusconi: “Il re è morto” e non è il momento di essere sobri

La morte di un uomo caricato di un tale peso simbolico non è una morte qualunque. Ai tanti che lamentano l’assenza di compostezza e di misura di questi ultimi giorni si può rispondere in un solo modo: non è stato abbastanza

Quando, a Marrakech, saltò fuori travestito da cantore gnawa con indosso una gandura blu, la tradizionale tunica berbera, per fare una sorpresa a Veronica Lario nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, pensai subito a un istrionismo bonario e un po’ pacchiano da commedia italiana, con quel tocco di esotismo coloniale che non mancava mai nei film nordafricani e mediorientali di Totò. Fu solo anni dopo, al tempo dei primi scandali sessuali, leggendo nelle cronache la descrizione della distesa di bungalow allestiti per le ragazze alle feste di Villa Certosa, che cominciai a sospingere a sud la palma della mia immaginazione e a vedere in Berlusconi una forma meno ordinaria ma letterariamente più nobile di megalomania, quasi una perturbante variazione moderna dei re sacri dell’Africa subsahariana di cui scriveva James Frazer nel Ramo d’Oro. La rivelazione, confesso, mi spaventò e affascinò insieme. Avevo pensato fino ad allora di avere a che fare con un nuovo Cittadino Kane di Orson Welles; ora intravedevo alle sue spalle la sagoma scura del Kurtz di Cuore di tenebra, commerciante di avorio trasfigurato in re divino.