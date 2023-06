L'uomo come stile argomentativo nella lezione sul “diritto alla felicità”

Il titolo di questa raccolta di conferenze divulgative di Emanuele Samek Lodovici (Una vita felice, Conversazioni con sette inediti, Edizioni Ares, 214 pp., 18 euro) è felicemente azzeccato. Non perché in questo saggio si trovino ricette per vivere felicemente, sarebbe un affronto all’intelligenza, al genio, alla vivacità di Samek. Non era tipo da Baedeker né da istruzioni per l’uso. Felice è stata la sua vita, pur precocemente interrotta a 38 anni, nel 1981, quando aveva appena vinto la cattedra di Filosofia morale, perché è stata utile. Io ci ho perso un professore da cui ho molto imparato e molto avrei ancora potuto imparare, e un amico. La filosofia italiana un protagonista non destinato alla parabola arbasiniana “giovane promessa venerato maestro, solito stronzo”. A proposito di stronzo, tra le pagine di questo libro ne trovate una dedicata al turpiloquio. “Non va rifiutato per delle ragioni che io ritengo moralistiche (le brutte parole), ma perché rappresenta il mondo attraverso pochi segni: gli organi sessuali sono pochi. Le possibilità semantiche degli stessi saranno al massimo venticinque. Ora, una persona, un giovane che ha a disposizione solo venticinque possibilità di conoscere il mondo si perde il mondo. Chi non ha le parole non ha le cose, se vogliamo strappare a una persona il mondo basta strappargli le parole con cui capisce quel mondo”. Con qualche eccezione, “il turpiloquio va usato quando è differenziato e personalizzato […], in media ogni venti giorni per avere la possibilità di lanciare un’ingiuria che è diversa da un’altra di venti giorni prima”. Quando gli chiesi la tesi su Dostoevskij doveva essere il ventesimo giorno: “Casotto, lei pensa davvero di poter dire qualcosa di nuovo su Dostoevskij? Perché non la fa su Chesterton?” “Ma è un umorista inglese, un giallista…” ribatto io. “S’, ma in quanto a filosofia qui (e con la mano fece un cerchio che abbracciava tutta la facoltà di Filosofia di Torino) qui gliela mette nel culo a tutti”. E Chesterton fu.

