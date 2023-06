Il laboratorio del sogno

Al Festival di Spoleto il primo progetto di edu-tainment diffuso sul costume. Laboratori artigianali aperti al pubblico con la guida di costumisti e stilisti, incontri e una mostra per la nuova produzione del “Pelléas et Mélisande” diretto da Iván Fischer

Il 9 maggio 1893, un articolo molto elogiativo di «L’Echo de Paris» annuncia la prima rappresentazione del «Pelléas et Mélisande» di Maurice Maeterlinck per la produzione di Aurelien Lugné-Poe al Théâtre des Bouffes Parisiennes. Lo spettacolo si terrà il 17 maggio, fra poche recensioni entusiaste e parecchie ironie. Molti si attardano stupefatti sulla scenografia essenziale, creata da Paul Vogler, e i costumi «concepiti nella stessa gamma di colori del décor, con i personaggi vestiti in nero, marrone scuro, grigio, giacinto, verde pallido», ad eccezione di Mélisande che «porta un costume color crema». Nessuno mostra entusiasmo per il dispositivo scenico che solo molti anni più tardi si rivelerà precursore della teatralità moderna. Il Simbolismo è infatti primo movimento letterario, e quindi artistico e drammaturgico, a ipotizzare, e a mettere in scena, l’arte totale. Si trattava di un modello di drammaturgia e di rappresentazione distante sia dalla pratica consolidata della scena ottocentesca, sia dalle nuove tendenze naturalistiche che, da pochi anni, si stavano affermando a Parigi per opera del Théâtre Libre di André Antoine.