Se il futuro della moda si chiama Walter Albini

Come si fa a spiegare ai ventenni che il prossimo nome di cui dovranno innamorarsi follemente è Walter Albini? A quelli che vogliono fare moda, forse ancora studiano, che ci sarà la gavetta, d’accordo, ma almeno una possibilità di farsi conoscere con idee e nome propri se the next big thing è ancora una volta una riscoperta? Il valore di Albini è indiscutibile e non va ribadito: ne hanno scritto tutti, giustamente. Nell’entusiasmo per il prossimo ritorno di un nome così amato si è letto che Albini, con immensa capacità creativa, ha innovato su mille piani diversi, anche la moda agender, magari per catturare proprio l’attenzione dei più giovani: forse in questo caso si poteva ricordare pure Rudi Gernreich, ma infine la moda non è questione di primati e chi abbia inventato che cosa; piuttosto è studio, e Albini deve essere studiato, molto di più di quanto non si faccia nelle scuole e nelle accademie. Anche Gernreich, e tanti altri, stritolati da programmi che spesso si fermano a Dior (inteso come Christian), ma ironicamente tutti oggetto di potenziali prossimi rilanci.

