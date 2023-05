Un atto politico contro la stupidità: Schlein vada da de Benoist al Salone del libro

L’editore Francesco Giubilei, che è un collaboratore del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, porta un libro di Alain de Benoist, “La scomparsa delle identità”, al Salone del libro di Torino. La notizia è stata accompagnata da alcune polemiche sui giornali, anche sulla Stampa: non bisogna, de Benoist è putiniano, è amico di Dugin, Meloni ne prenda le distanze... Ora, come diceva anche Paolo Mieli ieri mattina con Simone Spetia a Radio24, questa polemica è al confine con l’assurdo. E’ mai possibile che in questo strano paese qualsiasi oscuro professorucolo minchioneggiante possa andare in tv a fare propaganda filorussa avendo “cartabianca” di dire sciocchezze a getto continuo, mentre un grande intellettuale francese, l’ottuagenario ispiratore della nouvelle droit, che incidentalmente fra le tante altre cose è anche filo russo, non possa andare al Salone del libro? De Benoist ha delle opinioni sull’Ucraina e sulla guerra di Putin che sono agli antipodi di quelle del Foglio e di qualsiasi liberaldemocratico. Ma ridurre la sua figura a “amico di Dugin” è un po’ come se per descrivere Gramsci si dicesse che era un “amico di Berija”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE