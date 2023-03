La cultura di destra in Italia? Eccola qua

Sarebbe facile, ghignante e stupido scrivere un pezzo sulla cultura di destra che è tutta al cimitero, a cominciare ovviamente da Dante che destrissimo lo era davvero e chi non lo sa ha letto al massimo Paolo e Francesca. Sarebbe melanconico scrivere un pezzo sulla cultura vivente di destra come cultura esclusivamente francese, a cominciare com’è ovvio da Michel Houellebecq, il maggior intellettuale di destra vivente, dunque il maggior intellettuale vivente, e poi con tutti i nomi che su queste pagine ci ha fatto conoscere, o conoscere meglio, Giulio Meotti: Bruckner, Finkielkraut, Redeker… Invece sono arrivato alla conclusione che la cultura di destra esiste anche oggi e perfino in Italia. Solo che spesso si guarda bene dal definirsi tale. In parte per scampare alla dittatura culturale della sinistra (se scrivi ciò che pensi dell’immigrazione poi con chi pubblichi?). In parte per non confondersi col fascismo (in Italia c’è l’eterno problema della confusione fascismo/destra, che i successi di Fratelli d’Italia sembrano acuire anziché risolvere). In parte per non confondersi nemmeno con la destra, posizione dualista e politicista (io ad esempio mi definisco conservatore, un buon modo per farsi nemici ovunque siccome il suo contrario, il dissipatore, può essere, com’è ovvio, di sinistra, ma può essere, meno ovviamente e tuttavia sempre più frequentemente, pure di destra).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE