L'eccezione de Chirico in una pittura moderna priva di senso architettonico

L'ossessione per la decadenza, l'amore per gli autori antichi e per la classicità. Mentre gli altri artisti del '900 inventano nuovi stili, lui ritrae l'ambiente inquieto e dinamico in cui tutti si muovono. In libreria gli “Scritti 1910-1978”

Nella modestia delle mie competenze pittoriche e nei limiti delle mie opinioni personali sull’arte del Novecento, ho spesso pensato a Giorgio de Chirico come al più importante dei pittori moderni. Uso un termine deplorevolmente banale e retorico come “importante” per dire invece qualcosa di non comunemente riconosciuto: il fatto che de Chirico ha avuto fin dall’inizio un vantaggio sugli altri pittori novecenteschi, quello di aver inventato e dipinto il mondo, l’ambiente, il paesaggio nel quale gli altri pittori abitavano ma che non dipingevano, dato che dipingevano altro. Quello che de Chirico ammirava di più e sentiva perduto nella pittura moderna è “il senso architettonico” della pittura antica: “La costruzione accompagnante la figura umana, sola o di gruppo, l’episodio di vita e il dramma storico, fu una grande preoccupazione per gli antichi che vi si applicarono con spirito amoroso e severo studiando e perfezionando le leggi della prospettiva” (in Giorgio de Chirico, Scritti 1910-1978, a cura di Andrea Cortellessa, Sabina D’Angelosante, Paolo Picozza, La Nave di Teseo, 243 pp., 45 euro).