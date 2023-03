Venticinque storie sulla Pasqua e sulla lotta tra la speranza e la perdita di senso

Il libro di Annalena Valenti da leggere in attesa della domenica in cui si celebra la morte e resurrezione di Cristo. Fiabe, leggende e poesie per tutti, bambini e non

Non è strano trovare libri che raccolgano favole dedicate al Natale. Ben più azzardato, invece, un volume di storie da leggere in attesa della Pasqua, perché per parlare di morte e resurrezione ai più piccoli ci vuole coraggio e certezza, oltre che buoni argomenti. Non mancano ad Annalena Valenti, che porta in libreria Aspettando Pasqua, con un sottotitolo – “Il prodigioso duello” – che è un richiamo alla liturgia pasquale (“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello”) ma pure un invito alla lettura per tutti, bambini e non: ognuno di noi ogni giorno si trova davanti la battaglia tra la speranza e la perdita di un senso.