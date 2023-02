Byung-chul Han e la paura della globalizzazione. L'uomo "turista" nel mondo

Nel suo ultimo libro "Iperculturalità. Cultura e globalizzazione", il filosofo coreano riflette sulla smaterializzazione di spazi e confini. E non nasconde una certa angoscia, come già Schmitt e Heidegger. Buone ragioni per rassicurarlo

"Non essere nata animale è una mia segreta nostalgia" scrive Clarice Lispector in Acqua viva. E, in effetti, per noi esseri umani, assieme a quel grumo di nostalgia che porta con sé, la nostra animalità imperfetta ci crea più di qualche problema. Essì, perché c’è quel brutto affare chiamato neotenia: una sorta di ritardo dello sviluppo somatico, che, a differenza degli animali non-umani, ci fa costitutivamente immaturi, precari, bisognosi di cure e di continuo apprendimento. A differenza degli animali non-umani, che beati loro possono contare su una robusta dotazione di istinti sempre appropriati al loro ambiente, l’essere umano, quale parto prematuro, rimane un disadattato cronico.