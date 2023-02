Il teatro d'opera è vivo e le contaminazioni (Conte alla Scala) non gli fanno male. Anzi

La cultura, come la tradizione, non si preserva adorando le ceneri, ma alimentando il fuoco. Ben vengano allora influenze e contagi da altre forme o altri generi, come è accaduto a Milano. Togliamo l'arte dalla teca, mettiamola in rapporto con il mondo

L’opera ci parla, e ci ha sempre parlato, di temi e situazioni contemporanee: di giovani, di amori difficili e tresche furtive, di rapporti padri-figli, di dolore, di politica. L’opera parla di noi tutti e delle nostre vite, belle o brutte che siano. È un fenomeno vivo e pulsante, fatto di carne e sangue, non una mummia da imbellettare in vista del 7 dicembre. Per chi come me frequenta i teatri d’opera da quando ha 9 anni il dibattito di questi giorni assume contorni lunari.