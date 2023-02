Ragioni del mito sempre attuale di Giovanna d'Arco, a partire dagli atti del processo

Andò in guerra per la Francia vestita da uomo e finì al rogo. Con la canonizzazione a inizio Novecento, le opere su Giovanna dilagano. Quella di Charles Péguy è intensa e perturbante. Poi Shaw e Chesterton. Icona femminista ma anche reazionaria, ispira Greta Thunberg e Marine Le Pen. E poi libri, film, canzoni

Nel ’400 l’Europa si torceva nelle doglie del parto, e il risultato di quei sussulti si sarebbe rivelato a sua volta tutt’altro che pacifico. Vecchi ordini millenari collassavano o subivano profonde trasformazioni, l’orizzonte geografico si espandeva – preludio al più vasto ribaltamento delle prospettive astronomiche nei secoli seguenti. Il progressivo condensarsi delle monarchie e identità nazionali da una parte, la crisi della Chiesa e del papato – chi ha faticato in anni recenti con un papa regnante e uno emerito avrebbe avuto ben altre gatte da pelare quando due o tre papi si scomunicavano a vicenda, come nel “Brancaleone” di Monicelli – le scoperte della nuova filologia umanistica per quanto riguarda la trasmissione dei testi sacri, tutto questo sarebbe poi confluito nella miscela esplosiva del ’500, con l’avvento della stampa, la lacerazione della Riforma luterana e dello scisma anglicano che a loro volta avrebbero poi portato allo choc della Guerra dei trent’anni di cui è occorso da poco il quarto centenario, nella quale cattolici e riformati si sarebbero ammazzati “in modi alquanto carogneschi” come disse Alberto Melloni, facendo più morti in proporzione delle due guerre mondiali. Di tutto questo il ’400 conosceva avvisaglie, prove generali, oscillazioni tra vecchi e nuovi assetti del mondo, da cui sarebbero nate tante delle strutture sociali e ideologiche della modernità, con conseguenze ancora oggi, quali appunto gli stati europei o il centralismo romano e gerarchico del papato.