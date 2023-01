La molte vite di Jacob Taubes, il filosofo-rabbino che fu geniale e maledetto

Il padre, Zvi, nel giorno del suo bar mitzvah – era il 1936 – gli comandò di diventare un dotto e timorato rabbino. Ma Jacob Taubes avrebbe interpretato il ruolo in modo eterodosso, come racconta la recente biografia di Jerry Z. Muller, Professor of Apocalypse. The many lives of Jacob Taubes (Princeton University Press, in parallelo tradotta in tedesco dall’editore Suhrkamp): un lavoro in cui la storia del protagonista si interseca con quella dei maggiori pensatori della filosofia e della teologia politiche del secolo scorso. Taubes è un soggetto elusivo per lo storico delle idee: rade le sue pubblicazioni, ma pervasiva la sua influenza di maestro orale, disseminatore di intuizioni sul messianismo e sul rapporto tra ebraismo e cristianesimo e tra religione e politica. La fonte principale di Muller – oltre alle tante lettere nelle quali Taubes parla delle sue idee ma, anche, drammatizza la propria vicenda esistenziale – sono state le interviste con i diretti testimoni del suo insegnamento e dell’impatto che la sua personalità ebbe in un contesto intellettuale che si distendeva tra Europa, Israele e Stati Uniti. Uomo dal singolare carisma, Taubes è stato anche una persona “tanto tormentata quanto capace di tormentare gli altri”. Senza arrivare a condividere il terribile giudizio dato su di lui da Gershom Sholem, molti hanno attestato i tratti manipolatori e menzogneri di un professore la cui vita “fornirebbe materiale per un romanzo di Saul Bellow”, ai suoi giorni catalizzatore di un’atmosfera che Susan Sontag volle in parte rendere nel film “Duet for Cannibals”. Ad altri, questo ordinario della Freie Universität di Berlino, capace di padroneggiare tutte le lingue delle mode intellettuali del momento e di coltivare legami con persone tanto diverse quali Hans Urs von Balthasar, Herbert Marcuse e Armin Mohler, dava l’impressione di essere un ciarlatano, o un performer dalle molte facce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE