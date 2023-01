Ode a Lorenzo Lotto, pittore dimenticato

Dall’uno gennaio è di nuovo in atto l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura “Domenica al museo”, che consente l’ingresso gratuito nei musei italiani e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. E’ lungo e sostanzioso l’elenco di realtà museali e siti storico-culturali cui si può accedere in ogni regione del nostro paese. Bisognerebbe approfittarne, perché educarsi al respiro largo, indugiare davanti alla bellezza, viaggiare con lo sguardo attraverso le cose e il tempo sottratto al suo stesso fluire è sempre cosa buona e giusta. “Mi siedo qui dove m’attardo / come Giacomo pellegrino… / come se fosse sosta verso dove / questo passo che tiene, questo fiato”. E’ cosa buona giusta elevarsi passo dopo passo, “oltre l’abisso d’ombra / che il cuore annega”, perché l’arte è conoscenza, è sempre un tentativo di elevazione verso un assoluto che talora sutura lo strappo del quotidiano vivere. “Oltre la porta e il muro… / da quest’anta di scena, dalla soglia”, qui diciamo di un raro momento di grazia: l’incontro della poesia e della pittura, due espressioni tangibili del linguaggio dell’uomo nel tempo. Un poeta schivo e riservato, un dono per la poesia tutta intera, scomparso nel 2021, Francesco Scarabicchi, uno che portava “in salvo dal freddo le parole”, dà voce a un originale e a lungo ignorato pittore veneziano del primo Cinquecento, Lorenzo Lotto, che ha conosciuto “il gelo dentro il freddo dei momenti”. Nel suo testo “Con ogni mio saper e diligentia – Stanze per Lorenzo Lotto” (edito da Liberilibri, e da cui sono tratti tutti i versi qui presenti), Scarabicchi compie un percorso di sessantuno stanze per dire il silenzio che resta di un destino inquieto e incompreso. “Nascere mi condanna a un’eterna / memoria del mio niente”. Si tratta di un istante di verticale bellezza: verticale è la parola che il poeta presta al pittore e verticale è la luce delle opere del pittore. “Luce ferita che s’insinua ferma / a decretare l’attimo, l’istante / in cui per sempre avviene / quel che non si ripete”. Sono versi in prima persona, fra l’andare di tele e di pene, “vago m’aggiro per le stanze vuote”, il cammino di un io che fra le righe si fa collettivo, “sempre altrove a inseguirmi”. L’altezza della bellezza è vertigine, e in questo caso ci si può concedere il lusso di lasciarsi cadere, “ho abitato la luce che è nell’aria”.

