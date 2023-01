Il pianista con tre mani

Fosse per curiosità morbosa o per incongrua compassione, difficilmente capiremo cosa infondeva il coraggio di accettare un invito a cena nella villa di Francesca Lablache a Posillipo, che in quegli anni settanta dell’Ottocento offriva ancora ai pittori i paesaggi più leggiadri di Napoli. Coraggio ne occorreva parecchio perché la signora, prima che i camerieri servissero il pasto, rimuoveva delicatamente il corpo imbalsamato dell’adorato marito dalla bara di cristallo appoggiata a una parete del salone. Quindi lo accomodava a capotavola, vestito con l’impeccabile gusto dell’uomo di classe che si giudica dai dettagli: fermacravatte col diamante, preziosi gemelli da polso e guanti bianchi per celare le impareggiabili mani di colui che era stato il più grande pianista del secolo.

