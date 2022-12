Le prime testimonianze in italiano? Truffe, raggiri e insulti

Le parole, si sa, sono pietre. Come le pietre contengono stratificazioni geologiche. La nostra lingua sin dalle origini rivela forse alcuni nostri caratteri nazionali. Ad esempio, che non sempre i giudici sono al di sopra delle parti. Che proprietari e mezzadri, padroni e lavoratori, tendono a imbrogliarsi l’un l’altro, e, insieme, a non pagare le tasse. E che in ogni caso conviene star zitti. Sono solo alcune delle tantissime interpretazioni possibili dei testi dottamente discussi da Ludovica Maconi e Mirko Volpi in Antichi documenti dei volgari italiani (Carocci, 2022). A leggerli mi sono divertito un mondo. Ognuno li ha interpretati a modo suo, dicendo tutto e il contrario di tutto.

