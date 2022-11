C'è un motivo se Voltaire non mandava in libreria le sue grandi opere storiche

Il filosofo fu attentissimo manager editoriale di sé stesso, orchestrando campagne promozionali, centellinando inediti per appassionati e riservando manoscritti a fedelissimi. Qualche dubbio sull'operazione di Bompiani

Leggere Voltaire è difficilissimo. Non solo perché dietro l’attraente semplicità della sua prosa (panna montata instillata di veleno, secondo la definizione di Lytton Strachey) si cela una congerie di ammicchi e citazioni implicite, che talora tracimano nella parodia o nel plagio, chiamando il lettore a uno scavo che può ribaltare il senso della lettura superficiale. Ma soprattutto perché Voltaire fu attentissimo manager editoriale di sé stesso, orchestrando campagne promozionali o attribuendo propri scritti ad altri, centellinando inediti per appassionati e riservando manoscritti a fedelissimi, lasciando poi insoluti problemi editoriali che le raccolte postume hanno cercato di risolvere come potevano.