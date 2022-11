Viaggio nella banalità del male. Così Hannah Arendt ha dato corpo al pensiero puro

In fuga dalla Shoah scrisse “Noi rifugiati”, oggi di nuovo in libreria: una riflessione sul dolore dei senzapatria. Per prima ha riconosciuto la radice comune di tutti i totalitarismi

"Hannah Arendt è considerata oggi la filosofa più significativa del XX secolo”. Con questa asserzione inconfutabile si chiude il saggio di Donatella Di Cesare che accompagna il breve intenso scritto di Arendt del 1943 Noi rifugiati, riproposto ora con Einaudi. È decisamente il momento giusto per tornare a riflettere sul grande tema che affronta: chi sono, cosa rappresentano i senzapatria che – oggi come ieri – fuggono da situazioni insostenibili, fatte di miseria, guerre, persecuzioni, violenze, e che cercano un rifugio altrove, vedendosi il più delle volte respinti o isolati in non-luoghi, stazioni di transito invivibili, privati di ogni diritto fuorché quello di sopravvivere. Fantasmi scomodi e mal tollerati, relegati prima di tutto in un plurale che ne annulla personalità, vicende individuali, sentimenti, intelligenza, dolore. Un plurale anonimo che rende più lieve il respingimento a chi potrebbe accoglierli e invece li allontana dalle proprie preoccupazioni come dal proprio territorio con odio o solo noncuranza.