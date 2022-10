Lo stupro che non c'era. La ricerca smaschera la farsa su Chaucer violentatore

In uno dei Racconti di Canterbury, quello narrato dalla Donna di Bath, un cavaliere di Re Artù, giovane e forte, sorprende una donzella che esce nuda dal fiume in cui faceva il bagno. Perde la testa e ne approfitta. “Lei nolente”, precisa il verso. Lei lo denuncia. Il re lo condanna a morte, perché è disdicevole all’onore dei suoi cavalieri che si suppone debbano proteggere le donne. Saranno le donne a dargli una lezione. E a salvarlo. A differenza dell’antichità classica, dove a dare l’esempio sono gli dèi – tutti violentatori quelli delle Metamorfosi di Ovidio – il Medioevo pratica ma non condona la violenza contro le donne.

