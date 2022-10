La mostra su Proust che fa d'antidoto ai luoghi comuni sulla memorialistica

Pensate se avesse scritto: “Al tempo di quella mattinata di cui voglio fissare, non so perché, il ricordo, ero già malato, stavo sveglio tutta la notte, mi coricavo al mattino e dormivo di giorno. Ma allora mi era ancora molto vicino un tempo che speravo di veder tornare, e che oggi mi sembra essere stato vissuto da un’altra persona, in cui mi mettevo a letto alle dieci di sera e, con qualche breve risveglio, dormivo fino all’indomani mattina”. Oppure: “Negli ultimi mesi che passai a Parigi prima di andare a vivere all’estero, il medico mi fece condurre una vita riposante. Coricato di buonora, talvolta mi addormentavo velocemente”. O anche: “Durante gli ultimi mesi che passai nella periferia di Parigi, prima di andare a vivere all’estero, il medico mi fece condurre una vita riposante. La sera, mi coricavo di buonora”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE