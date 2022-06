Proust ritrovato

Un ottimo modo per godersi il centenario proustiano, oltre a un Martini al numero 15 di place Vendôme, è mettersi a leggere I 75 fogli, pagine inedite che La nave di Teseo porta in Italia nella traduzione di Anna Isabella Squarzina con prefazione di Daria Galateria, che scrive: “Tutte le strade che nella Recherche si incontreranno a distanza di due, tremila pagine, qui subito confluiscono”. Questi scritti – pagine bianche di grande formato riempite fino ai bordi con minuziosi tratti – sono la prova che confuta un mito che troppo di frequente è legato all’immagine generalista di Marcel Proust, cioè che la sua vita sia divisa in due periodi, quello della mondanità nullafacente parigina e quello della scrittura matta e disperatissima da eremita. Da una parte quello delle foto con la racchetta da tennis a mo’ di chitarra, dei salotti e dei viaggi in macchina col suo autista, Agostinelli, dall’altra quello della malattia e dell’isolamento nella sua cameretta di boulevard Haussmann con le pareti di sughero. Il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto – Du côté de chez Swann – esce nel 1913, a spese dell’autore presso Grasset, dopo esser stato rifiutato da tutti i principali editori francesi. Proust ha quarantadue anni e alle spalle solo una pubblicazione, I piaceri e i giorni, una raccolta di testi con prefazione di Anatole France uscita quando ne aveva venticinque, e alcune traduzioni di John Ruskin. Il secondo volume, All’ombra delle fanciulle in fiore, esce ben sei anni dopo per Gallimard e vince, con sorpresa della scena letteraria francese, il premio Goncourt – in mezzo c’è stata la Prima guerra mondiale, che ha ritardato tutto. A distanza abbastanza ravvicinata arrivano poi i successivi due volumi, e, dopo la morte di Proust nel 1923, usciranno gli ultimi tre a cura del fratello Robert, sette in totale.

