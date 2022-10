Dal Partenone all'oro del Ghana, l'arte da restituire scuote il Regno Unito

Liz Truss nega la possibilità di ridare alla Grecia i marmi custoditi dal 1817 dal British Museum. I musei britannici sono in cerca di compromessi: un ostacolo è una legge del 1983

"Non sono d’accordo”. Lapidaria è stata la risposta del neo primo ministro britannico Liz Truss al canale GB News, alla domanda sull’ipotesi che vedrebbe il Regno Unito e la Grecia condividere il possesso dei marmi del Partenone, che dal 1817 sono custoditi dal British Museum. L’idea era stata suggerita lo scorso giugno dal presidente del British Museum ed ex cancelliere britannico George Osborne, per risolvere una questione che è andata oltre la rivendicazione del maltolto, sfiorando incidenti diplomatici. Si tratta di quindici metope, diciassette sculture figurative e una porzione di fregio di 2.500 anni fa che decoravano il tempio del Partenone, prima che Lord Elgin, allora ambasciatore britannico presso l’Impero ottomano, le portasse nel Regno Unito all’inizio dell’800.