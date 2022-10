Uno spettro si aggira nelle pagine dei libri: lo spettro della working class

"Bisogna fare i conti col fatto che l’abolizione delle distinzioni di classe implica l’abolizione di una parte di voi. Se mi rendo conto di questo mi rendo conto anche che non serve a nulla dare pacche sulle spalle a un proletario e dirgli che lui è una brava persona quanto me. Se voglio avere un rapporto reale con lui devo fare uno sforzo per cui molto probabilmente non sono pronto”. A scriverlo con la consueta capacità di guardare in faccia i fatti sgradevoli era il George Orwell delle inchieste sui minatori britannici. Tutto ciò è vero anche in letteratura. Alberto Prunetti, traduttore e autore della trilogia operaia Amianto, 108 Metri, Nel girone dei bestemmiatori, col suo nuovo saggio Non è un pranzo di gala (Minimum Fax) ambisce a fare da megafono alla voce d’uno spettro antico e nuovo che si aggira per le strade e nelle pagine dei libri, quello della working class “migrante e intersezionale, precaria, sfruttata e tutt’altro che morta: peccato per chi ci pensa in forma statica, come un gruppo di maschi attempati in tuta blu”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE